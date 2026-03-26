Destiny’s Cafee debutta al Comunale di Cesenatico ed è subito magia

Un musical, una città
Per Cesenatico i musical di Ndo con la regia di Ivan Boschi sono un appuntamento particolarmente atteso. Sul palco si esibiscono molte persone che siamo abituati a vedere in altre vesti. Dopo un anno di preparazione esordiscono sul palco o nella frenetica e febbrile organizzazione che c’è nel dietro le quinte. Tra cambi scena, costumi e una miriade di microfoni tutto deve essere fatto a dovere. Il tempismo è una croce delizia che ben conosce chi si muove in un sentiero di funi, parquet scricchiolanti e sussurri.
Il Destiny’s Cafee
Il Destiny’s Cafee è il centro gravitazionale delle opportunità, un meltin pot culturale, a tratti bohemien in cui le aspirazioni si concretizzano in opportunità; è il luogo in cui essere per chi alla voce “segni particolari” risponde: talento. E per le prossime sere quel luogo, tra realtà e finzione sarà il Comunale perché la magia è teatro, il teatro è magia.
Le coreografie riempiono il palco e la platea con un’ottima risposta del pubblico sempre eterogeneo. La tentazione di esibire il cellulare per far foto e video è irresistibile e tollerata (nei momenti giusti).
Un’attesa e un meritato applauso
Dopo gli ultimi aggiustamenti delle prove a ridosso del debutto, lo spettacolo è iniziato allo scoccare delle 21, quando il Destiny’s Cafee ha aperto le porte per salutare il suo pubblico intorno alle 23 tra gli applausi. L’attesa è stata soddisfatta.