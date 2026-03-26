Destiny’s Cafee debutta al Comunale di Cesenatico ed è subito magia

Il Destiny’s Cafee

Il Destiny’s Cafee è il centro gravitazionale delle opportunità, un meltin pot culturale, a tratti bohemien in cui le aspirazioni si concretizzano in opportunità; è il luogo in cui essere per chi alla voce “segni particolari” risponde: talento. E per le prossime sere quel luogo, tra realtà e finzione sarà il Comunale perché la magia è teatro, il teatro è magia.

Le coreografie riempiono il palco e la platea con un’ottima risposta del pubblico sempre eterogeneo. La tentazione di esibire il cellulare per far foto e video è irresistibile e tollerata (nei momenti giusti).