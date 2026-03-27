Via libera alla demolizione del ponte di via Fenili

È stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte Bailey di via Fenili, a Sala di Cesenatico. L’opera rappresenta un passaggio fondamentale per la sicurezza e la viabilità locale, considerando le attuali condizioni critiche della struttura.

Il ponte esistente, infatti, versa in pessime condizioni statiche e non è più adeguato alle esigenze di sicurezza né alla portata dei veicoli che lo attraversano quotidianamente.

Alla luce di questa situazione, il Comune indispensabile intervenire quanto prima con un progetto di demolizione e ricostruzione del ponte di via Fenili, con l’obiettivo di migliorare la viabilità della zona e garantire standard di sicurezza adeguati.