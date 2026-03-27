Ruota panoramica, sabato 28 l’apertura. Novità in arrivo

Orari, costi e novità

La ruota è pronta!

Abbiamo così interpellato Manuel Rambelli, proprietario dell’attrazione, per avere tutte le informazioni utili.

“Dall’apertura al 30 settembre sarà attiva dalle ore 10 a mezzanotte.” – spiega.

I prezzi:

-adulti 8 euro;

-bambini dai 2 ai 10 anni 5 euro;

-minori di due anni ingresso gratuito;

–ammessi cagnolini a bordo, gratuitamente;

-pacchetti famiglia con prezzi vantaggiosi: 2 adulti e 2 bambini 23 euro, 2 adulti e 1 bambino 18 euro.

-per i residenti: esibendo un documento di identità si avrà diritto ad un 5o % di sconto;

-previsto sconto per gruppi di persone superiori a 25 persone.

Le caratteristiche della ruota

“La struttura è alta 40 metri, sono presenti 21 cabine per 127 posti complessivi. Una delle cabine è appositamente dedicata a persone disabili che vi potranno accedere gratuitamente, anche in carrozzina, e in massima sicurezza.

La ruota è unica nel suo genere: dispone infatti di 15 mila punti di luce a pixel con 25 mila evoluzioni di colore.

La ruota effettua tre giri per ogni persona pagante, per dieci minuti complessivi così da dare anche la possibilità di scattare le foto panoramiche.

Infine, sul monitor centrale full HD è possibile proiettare pubblicità, video ed il Comune ne dà disposizione gratuita per qualsiasi evento” – continua.

Il divertimento in un click

“Quest’anno ci sarà una novità: grazie alla collaborazione con fotografi della zona, sarà possibile farsi scattare una foto sia davanti alla ruota che quando si è saliti grazie ad un sistema di telecamere applicate sulle cabine. Ci sarò poi la possibilità di acquistare la foto per portare con sè il ricordo dell’esperienza”, prosegue e conclude Rambelli.