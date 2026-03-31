Panathlon Club Cesena, premio”Onore alla Romagna” a Nicoletta Braschi

Il Panathlon Club Cesena, per la prima volta, in occasione del suo quarantennale, fa un’eccezione e premierà l’attrice cesenate Nicoletta Braschi.
Il club cesenate, tra i più numerosi al mondo, è solito accogliere e premiare grandi sportivi ma come annunciato dal suo presidente Dionigio Dionigi, quest’anno non sarà così.
La premiazione
L’appuntamento è fissato per il 4 aprile alle ore 12,30 al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico: sarà consegnato il premio “Onore alla Romagna” con la “caveja d’oro” alla Braschi, compagna di vita e musa ispiratrice di Roberto Benigni.
Sabato sarò presente Sergio Sozzo, critico cinematografico, giornalista e direttore del sito di cinema “Sentieri selvaggi”.