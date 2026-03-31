Panathlon Club Cesena, premio”Onore alla Romagna” a Nicoletta Braschi

Il Panathlon Club Cesena, per la prima volta, in occasione del suo quarantennale, fa un’eccezione e premierà l’attrice cesenate Nicoletta Braschi.

Il club cesenate, tra i più numerosi al mondo, è solito accogliere e premiare grandi sportivi ma come annunciato dal suo presidente Dionigio Dionigi, quest’anno non sarà così.