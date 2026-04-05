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Cesenatico presa d’assalto nel weekend di Pasqua LE FOTO

Anna Budini5 Aprile 2026
Cesenatico Pasqua

Cesenatico protagonista del weekend di Pasqua, con un vero e proprio boom di presenze turistiche. Complice il bel tempo e le temperature miti, la città leonardesca è stata presa d’assalto da migliaia di visitatori, attirando famiglie, coppie e gruppi di amici.

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Cesenatico Pasqua
Cesenatico Pasqua

La spiaggia di Cesenatico si è trasformata in un vivace punto di ritrovo, con turisti distesi al sole, passeggiate sul bagnasciuga e primi tuffi della stagione. Anche il centro storico di Cesenatico è stato invaso da visitatori tra locali, ristoranti e negozi affollati.

Cesenatico Pasqua

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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