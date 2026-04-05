Cesenatico presa d’assalto nel weekend di Pasqua LE FOTO

Cesenatico protagonista del weekend di Pasqua, con un vero e proprio boom di presenze turistiche. Complice il bel tempo e le temperature miti, la città leonardesca è stata presa d’assalto da migliaia di visitatori, attirando famiglie, coppie e gruppi di amici.
La spiaggia di Cesenatico si è trasformata in un vivace punto di ritrovo, con turisti distesi al sole, passeggiate sul bagnasciuga e primi tuffi della stagione. Anche il centro storico di Cesenatico è stato invaso da visitatori tra locali, ristoranti e negozi affollati.