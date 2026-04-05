Pasqua a Cesenatico. Il Tg5 premia Un mare di lana

Un mare di lana al tg5

L’ultima creazione di un Mare di lana knitting non è passata inosservata. Tantomeno alla troupe del Tg5 in città per Pasqua. Cesenatico si è fatta trovare pronta per Pasqua con le vele al vento e le meduse che abbelliscono e decorano la piazzetta della facciata della Pescheria comunale.