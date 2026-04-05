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Pasqua a Cesenatico. Il Tg5 premia Un mare di lana

Alessandro Mazza5 Aprile 2026
mare di lana knitting

Un mare di lana al tg5

L’ultima creazione di un Mare di lana knitting non è passata inosservata. Tantomeno alla troupe del Tg5 in città per Pasqua. Cesenatico si è fatta trovare pronta per Pasqua con le vele al vento e le meduse che abbelliscono e decorano la piazzetta della facciata della Pescheria comunale.

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Un plus per il porto canale

Non solo mare, onde e sabbia. Non solo passeggiata nel lungo mare e non solo primi tentativi di tintarella. Grazie ad n Mare di lana Knitting, Cesenatico è andata in onda con una creazione unica che non può che impreziosire il porto canale.

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Alessandro Mazza

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Mi piace farmi gli affaracci vostri!

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