Mostra Greta Pirri a Cesenatico: “D’Amore e Danno” a Casa Moretti

L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 12 aprile alle ore 16:30. Il progetto nasce dall’omonimo volume di poesie e aforismi scritto dall’artista tra il 2014 e il 2022, edito da Stilgraf, in cui il tema dell’amore viene esplorato attraverso la lente del “danno affettivo” e della memoria emotiva.

Il percorso espositivo: dalle tele agli acquerelli “Ad occhi chiusi”

La mostra presenta circa trenta opere, molte delle quali inedite, realizzate in un arco temporale che va dal 2014 al 2026. Il linguaggio di Greta Pirri, riconducibile al Post-Espressionismo con suggestioni legate al Gruppo Cobra e alla lirica di Chagall, si manifesta attraverso tele prepotenti dove il colore domina incontrastato.

Tra le sezioni più attese del percorso espositivo troviamo:

Gli acquerelli del volume : suddivisi nelle serie “Schizzi d’Amore” e “Attimi” .

Serie “Ad occhi chiusi” : esposta nell’Alcova di Casa Moretti, dove il segno scaturisce da un gesto intuitivo e privo di controllo razionale .

Le Terrecotte : opere materiche che arricchiscono la ricerca plastica dell’artista .

I Quaderni Intimi : bozze e prime stesure di poesie che permettono al visitatore di entrare nel “sentire” più segreto della Pirri .

L’artista si concentra in questa occasione sul filone figurativo/astratto, mettendo al centro l’idea del corpo come “architettura emotiva” composta da stratificazioni di esperienze e relazioni.

Eventi collaterali: musica, teatro e laboratori creativi

Il progetto “D’Amore e Danno” non si esaurisce nella sola visione delle opere, ma prevede momenti di interazione artistica curati per approfondire i temi della mostra:

Poesie inCanto (10 maggio)

Domenica 10 maggio alle 16:30, i versi del libro si trasformeranno in musica. L’evento vedrà Stefano Maldini in dialogo con l’autrice, con recitazioni di Monica Briganti e Lorenzo Borghetti, accompagnati dalla voce e dalla chitarra di Martina Casadei.

Laboratorio “Ad occhi chiusi” (16 maggio)

Sabato 16 maggio alle 16:30, l’artista condurrà un laboratorio creativo gratuito per adulti. Un’opportunità per sperimentare la creazione artistica senza il bisogno di controllo, basata sull’intuizione pura. Il laboratorio è riservato a un massimo di 10 partecipanti con prenotazione obbligatoria.

Chi è Greta Pirri: una ricerca tra immagine e parola

Nata a San Benedetto del Tronto nel 1963 e residente a Cesenatico dall’infanzia, Greta Pirri ha iniziato il suo percorso pittorico negli anni Novanta sotto la guida di Claudio Lasagni. Dopo una fase iniziale dedicata a temi fiabeschi e maternità, l’incontro con Leonardo Azzolini e la guida spirituale Baba Bedi ha segnato una svolta verso la ricerca interiore e la scrittura. La sua arte oggi è una “mappa sensibile” dove le ferite dell’anima diventano medaglie silenziose di forza e rinascita.

Informazioni utili per la visita