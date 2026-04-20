Antonio Lombardi, la penna che ha raccontato Cesenatico va in pensione: il riconoscimento

Nella giornata di oggi, lunedì 20 aprile, il sindaco Gozzoli ha incontrato Antonio Lombardi.

Si legge, nel post social: “Antonio Lombardi ha raccontato Cesenatico ogni giorno per trent’anni con passione e professionalità. Quante telefonate, quante chiacchierate: divertenti, accese, tecniche, profonde. La sua penna ci ha raccontato un pezzo della nostra storia con garbo e competenza e donargli questa pergamena è stato il minimo”.