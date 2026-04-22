Balene nell’Adriatico: il video virale di Mirko Casadei

Sta facendo il giro dei social il video pubblicato su Facebook da Mirko Casadei, che mostra un avvistamento davvero sorprendente: due balene avvistate nel Mar Adriatico. Le immagini, condivise direttamente dall’artista, stanno attirando grande attenzione online, alimentando curiosità e stupore.
Nel video si vedono chiaramente i due grandi cetacei emergere dalle acque, regalando uno spettacolo raro per questa zona. L’avvistamento di balene nell’Adriatico è infatti considerato un evento poco comune.