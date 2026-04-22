 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Balene nell’Adriatico: il video virale di Mirko Casadei

Anna Budini22 Aprile 2026
balene - Mirko casadei

Sta facendo il giro dei social il video pubblicato su Facebook da Mirko Casadei, che mostra un avvistamento davvero sorprendente: due balene avvistate nel Mar Adriatico. Le immagini, condivise direttamente dall’artista, stanno attirando grande attenzione online, alimentando curiosità e stupore.

+++ IL VIDEO +++

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Nel video si vedono chiaramente i due grandi cetacei emergere dalle acque, regalando uno spettacolo raro per questa zona. L’avvistamento di balene nell’Adriatico è infatti considerato un evento poco comune.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share