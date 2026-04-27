Corridoi ecologici a Cesenatico: incontro pubblico al museo della marineria

Un dialogo tra cittadini, esperti e associazioni

L’incontro, che avrà inizio alle ore 20:30, nasce con l’intento di creare un ponte tra le realtà associative, i residenti e gli esperti del settore. Non si parlerà solo di teoria, ma di come la pianificazione del territorio possa influenzare direttamente la qualità della vita dei cittadini.

L’obiettivo dichiarato dal Presidente di Legambiente Forlì-Cesena, Francesco Occhipinti, è quello di costruire visioni future che siano al contempo sostenibili e inclusive, partendo dal contributo fondamentale delle esperienze locali.

Perché i corridoi ecologici sono strategici per Cesenatico?

Ma cosa sono esattamente i corridoi ecologici e perché se ne parla con tanta urgenza? Queste infrastrutture naturali non sono semplici “aree verdi”, ma rappresentano vere e proprie connessioni vitali per:

Tutela della biodiversità: permettono alle specie animali e vegetali di spostarsi e sopravvivere in territori urbanizzati.

Resilienza climatica: aiutano a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare il microclima locale.

Valorizzazione del paesaggio: rendono il territorio più armonioso e fruibile per la comunità.

Durante la serata, verrà approfondita in modo specifico la presenza di un corridoio ecologico nel territorio di Cesenatico, offrendo spunti concreti su come questa risorsa possa essere protetta e valorizzata.

Dettagli dell’evento e come partecipare

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza e alle associazioni del territorio interessate a dare il proprio contributo al dibattito.