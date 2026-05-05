Live club ER: iscrizioni elenco regionale 2026 e nuovo bando

Live club, al via una finestra straordinaria per iscriversi all’elenco regionale e partecipare al prossimo bando
L’Emilia-Romagna riapre le porte ai locali di musica dal vivo. Con una recente delibera di Giunta, è stata approvata l’apertura di una finestra temporale straordinaria per l’iscrizione all’Elenco regionale dei Live Club per l’anno 2026.
L’obiettivo è chiaro: ampliare la platea dei beneficiari in vista del prossimo bando per i contributi economici. Attualmente, l’elenco conta 36 realtà certificate, ma la Regione punta a coinvolgere nuove strutture dedicate alla sperimentazione e alla produzione musicale.
Le date: domande dal 15 maggio al 15 giugno 2026
La finestra per presentare la candidatura sarà attiva per un mese esatto, dal 15 maggio al 15 giugno 2026. Questa opportunità è propedeutica alla partecipazione al bando regionale 2026 per la concessione di contributi, destinato proprio ai locali iscritti.
“Vogliamo dare la possibilità ad altre realtà di entrare nell’Elenco regionale — sottolinea l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni —. Riconosciamo ai live club un ruolo fondamentale per la crescita della filiera musicale e per l’educazione all’ascolto. Dopo il successo dello scorso anno, stiamo lavorando a un nuovo bando che sostenga concretamente questi spazi di innovazione.”
Il bilancio del 2025: i numeri del sostegno regionale
Nel corso dell’ultimo anno, l’Emilia-Romagna ha investito circa 285mila euro per sostenere 17 locali distribuiti su tutto il territorio:
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8 nel Bolognese
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3 nel Modenese
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2 nel Ravennate
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1 rispettivamente a Reggio Emilia, Parma, Ferrara e Cesena.
Requisiti per l’iscrizione all’Elenco regionale
Introdotto tramite la legge regionale n. 2 del 2018, l’Elenco definisce criteri precisi per identificare i veri motori della musica dal vivo. Possono presentare domanda i locali con sede in Emilia-Romagna che rispettano i seguenti parametri:
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Attività: Essere operativi da almeno tre anni.
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Capienza: Compresa tra 75 e 1.500 persone.
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Programmazione: Aver ospitato negli ultimi 12 mesi almeno 20 spettacoli (gratuiti o a pagamento) o 10 spettacoli a pagamento di musica contemporanea originale dal vivo.
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Continuità: Apertura minima di 7 mesi all’anno (anche non consecutivi).
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Etica professionale: Regolarità nel pagamento dei compensi agli artisti e assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali (DURC).
Come presentare la domanda
I dettagli sulle modalità di invio, la modulistica e i requisiti tecnici sono consultabili sulla pagina dedicata “Riconoscimento Live Club” del portale Emilia-Romagna Music Commission.
Nota importante: I club già iscritti nell’elenco a seguito della domanda presentata nel 2025 non devono presentare una nuova istanza per l’anno 2026; la loro iscrizione resta valida.