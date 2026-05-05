Storia e sapori di Sogliano: un viaggio sinestesico con degustazione

La storia materiale e immateriale di Sogliano al Rubicone è intimamente legata alla terra. Un legame profondo che si manifesta nelle celebri teglie di Montetiffi, nell’estrazione del carbone e, naturalmente, nella secolare tradizione del Formaggio di Fossa. Per celebrare questa eredità unica, sabato 9 maggio alle ore 17.00 si terrà un evento straordinario: una visita guidata curata dal Prof. Mirko Orioli.

Un’esperienza per i cinque sensi

Il percorso non sarà una semplice camminata storica, ma un vero e proprio viaggio sinestesico. I partecipanti partiranno dal Museo del Sottosuolo, esploreranno la suggestiva ghiacciaia e concluderanno il tour presso una fossa tradizionale per una degustazione finale.

L’elemento innovativo? Ogni tappa sarà arricchita da una degustazione olfattiva. Attraverso l’uso di profumi e oli essenziali, i visitatori saranno avvolti da fragranze che evocano l’odore dell’argilla, dell’iris e della terra, rendendo la narrazione storica un’esperienza immersiva e multisensoriale.

Dettagli dell’evento

Data: Sabato 9 maggio

Orario: 17.00

Guida: Prof. Mirko Orioli

Itinerario: Museo del Sottosuolo, Ghiacciaia, Degustazione presso una Fossa.

Modalità di partecipazione

Per preservare l’esclusività dell’esperienza, l’iniziativa è riservata a un massimo di 12 partecipanti. L’evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti.

Per info, costi e prenotazioni: Inviare una mail a: profmirkoorioli@gmail.com