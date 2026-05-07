E’ quel Fabio Zaffagnini, ma come non lo avete mai conosciuto: con noi, a “Sa Dit?”

C’è stato un momento nella vita di Fabio in cui, ovunque andasse, bar, palestra, partiva “Learn to Fly”. E questo, lo ha spesso intimidito.

“Sono stato un bambino: timido, insicuro, impacciato, pieno di problemi, bullizzato…che ha sviluppato un gran senso di rivalsa” – ci ha raccontato.

E sì, è il Fabio Zaffagnini fondatore di Rockin’1000, ma che a “Sa Dit?”, nello spirito delle nostre chiacchierate, parla di tutt’altro.

Di chi era quel ragazzino di Fusignano, dell’entusiamo che è profondamente cambiato perchè è evoluto, dei sogni così grandi, di quello che non gli viene mai chiesto, ma ha voglia di dire…

Una puntata profonda, come piace a noi, con leggerezza…

La nuova puntata, condotta da Giulia Zannetti e prodotta da livingcesenatico.it, sarà online venerdì 8 maggio. A presto!