“Penelope e le altre”, la presentazione a CartaMarea

Il commento dell’autrice

“La scelta di ricorrere a storie di animali per raccontare la nostra vita – spiega l’autrice che per Calamaro ha già curato “I dannati di Kirkuk” con David Issamadden – inizialmente è stata casuale, ma poi, via via che le favole prendevano vita, mi sono resa conto di quanto questa scelta stesse diventando un’esigenza: non ero più io a scegliere loro, ma loro a scegliere me. Venire dal mondo del giornalismo, mi ha poi aiutato a descrivere gli animali in modo semplice e realistico, senza ridurli a macchiette”.

Ma chi è Penelope? E’ un ragno di Massa Lubrense che vorrebbe fare amicizia con un maggiolino. Poi c’è Martino, uno stambecco di Cogne che deve affrontare un particolare problema. In Molise troviamo Cornelia, una bufala, mentre Amelia fa da sfondo alle avventure dell’elefantino Baccarat. C’è anche Freeze, un simpatico pinguino che vive in Romagna…

Sono tutti da scoprire i personaggi che animano ogni favola e per farlo bastano pochi minuti di lettura.

“Le favole di Daniela De Blasio – scrive nella prefazione Velia Mantegazza, regista teatrale e televisiva – ci portano in un mondo dove gli animali sono protagonisti di storie affascinanti e profonde. Storie che parlano di fantasia, amore e sentimenti veri. Un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, senza idealizzarlo, ma riconoscendone la profonda bellezza”.