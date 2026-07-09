Lo spettacolo della Luna delle fragole a Cesenatico: l’alone arancione di 22°

Il cielo sopra la Romagna continua a regalare meraviglie. La Luna delle Fragole, giunta ormai alla fase di ultimo quarto, ha tenuto con il naso all’insù gli appassionati di astronomia. Nella notte dell’8 luglio, il nostro satellite si è mostrato avvolto in un rarissimo e spettacolare alone arancione di 22°, un fenomeno ottico suggestivo immortalato nel pieno del suo splendore.

I dettagliati scatti sono stati realizzati da Lia Briganti, nota fotografa e astrofotografa locale, che ha catturato la magia del momento dalla terrazza della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico, rispettivamente alle ore 01:30 e alle 01:42.

La scienza dietro il fenomeno: l’afelio e i cirrostrati

Il suggestivo anello colorato non è frutto del caso, ma di una precisa combinazione di fattori astronomici e atmosferici che hanno caratterizzato questi primi giorni di luglio.

La Terra all’afelio: Proprio il 7 luglio, il nostro pianeta si è trovato in prossimità dell’afelio (raggiunto ufficialmente il 6 luglio), ovvero il punto di massima distanza dall’astro d’argento nella sua orbita ellittica, momento in cui la Terra viaggia alla sua velocità orbitale minima.

La dinamica della luce: In questa stessa giornata, il sole è tramontato alle 20:50, portando a termine il crepuscolo alle 21:32, dopo ben 15 ore e 15 minuti di luce. I raggi solari ad onda lunga, caratterizzati dalle tipiche sfumature rossicce, sono rimasti “imprigionati” all’interno dei cirrostrati presenti nell’alta atmosfera, dando vita al meraviglioso cerchio arancione attorno alla Luna.

I dettagli della Luna e la geografia lunare nei fotogrammi

Le due fotografie scattate da Lia Briganti mostrano l’evoluzione del fenomeno nel giro di pochi minuti, offrendo anche una nitida panoramica della superficie lunare.

Nel primo scatto delle 01:30, la Luna all’ultimo quarto si presenta brillantissima, con l’alone di 22° che mostra una maggiore luminosità verso il suo bordo esterno.

Nel secondo fotogramma delle 01:42, l’atmosfera si fa ancora più intensa: il satellite assume una sfumatura calda, circondato da un anello arancione carico e nettamente bordato di rosso. In questa immagine, la morfologia del nostro satellite emerge con straordinaria chiarezza. Guardando la foto, l’occhio può muoversi tra i dettagli dell’Oceanus Procellarum e distinguere nettamente i crateri Copernicus, Aristarcus ed Eratostenes. Sono inoltre chiaramente visibili il Cratere Grimaldi e il Mare Nubium, mentre spiccano in rilievo vicino al polo i crateri Longomontanus e Clavius. Resta invece avvolto nell’ombra il celebre Cratere Tycho.

Per gli amanti delle osservazioni notturne, il prossimo appuntamento con il calendario lunare è fissato per il 14 luglio, data della prossima luna nuova.