Piadiniamo 2026, tre giorni di festa a Savignano

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio il centro storico di Savignano sul Rubicone ospiterà Piadiniamo 2026, la più grande fiera italiana dedicata alla piadina romagnola. Tre giornate all’insegna del gusto, della tradizione e dell’intrattenimento, con ospiti d’eccezione, spettacoli, laboratori e appuntamenti dedicati al benessere.
Manuela Arcuri madrina dell’evento, ospiti Igles Corelli e Alessio Tacchinardi
A fare da madrina dell’edizione 2026 sarà l’attrice Manuela Arcuri, mentre tra gli ospiti più attesi figurano lo chef stellato Igles Corelli, chiamato a decretare la migliore piadina d’Italia, e l’ex centrocampista di Juventus e Nazionale Alessio Tacchinardi, protagonista degli incontri dedicati a salute, alimentazione e attività fisica.
Il programma tra spettacoli, musica e piadina
L’inaugurazione è in programma venerdì 17 luglio con la tradizionale sfilata degli sciucarèn e lo spettacolo del Gruppo Folk “Alla Casadei” di Bruno Malpassi. Durante le tre serate il centro storico sarà animato da concerti, esibizioni di danza, marching band itineranti e numerosi appuntamenti per tutte le età.
Protagonista assoluta sarà naturalmente la piadina. Dieci chioschi distribuiranno le specialità romagnole lungo un percorso gastronomico che attraverserà il centro cittadino, con degustazioni in programma ogni sera dalle 18 alle 24. Dal 10 luglio sarà inoltre possibile acquistare online i ticket saltafila sul sito ufficiale della manifestazione.
Piadiniamo Wellness e la Scuola di Piadina
Tra le novità dell’edizione 2026 spicca il nuovo spazio Piadiniamo Wellness, allestito in piazza Amati e dedicato ai temi della nutrizione e del benessere. Il programma prevede incontri su grani antichi, microbiota, alimentazione naturale e attività fisica con la partecipazione di esperti del settore, tra cui il medico e divulgatore Gabriele Prinzi e Tiziana Stallone, presidente dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei biologi.
Sempre in piazza Amati sarà protagonista la Scuola di Piadina, dove la giovane chef “La Strafeis” guiderà laboratori pratici dedicati alla preparazione della tradizionale piadina romagnola. Spazio anche al “Salotto di Marti”, curato dalla trainer e nutrizionista Martina Baiardi insieme alla food creator Irene Volpe, finalista di MasterChef.
Mostre, tradizioni e laboratori nel centro storico
L’evento proporrà anche numerose esposizioni dedicate alla cultura romagnola, tra cui trattori, auto e biciclette d’epoca, antichi giochi, dimostrazioni dei vecchi mestieri, lavorazioni dal vivo dei maestri fabbri, le tele della storica Stamperia Pascucci di Gambettola e i maestri delle teglie di Montetiffi. In piazza Faberi si terranno inoltre talk-show dedicati al mondo agricolo, mentre per i più piccoli saranno organizzati laboratori creativi.
Le parole degli organizzatori
«Non c’è estate senza Piadiniamo – sottolineano il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara – È una festa che rappresenta la Romagna, le nostre tradizioni e il piacere di ritrovarsi insieme, condividendo il sapore della piadina nelle piazze del centro storico».