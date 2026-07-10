Piadiniamo 2026, tre giorni di festa a Savignano

Piadiniamo Wellness e la Scuola di Piadina

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca il nuovo spazio Piadiniamo Wellness, allestito in piazza Amati e dedicato ai temi della nutrizione e del benessere. Il programma prevede incontri su grani antichi, microbiota, alimentazione naturale e attività fisica con la partecipazione di esperti del settore, tra cui il medico e divulgatore Gabriele Prinzi e Tiziana Stallone, presidente dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei biologi.

Sempre in piazza Amati sarà protagonista la Scuola di Piadina, dove la giovane chef “La Strafeis” guiderà laboratori pratici dedicati alla preparazione della tradizionale piadina romagnola. Spazio anche al “Salotto di Marti”, curato dalla trainer e nutrizionista Martina Baiardi insieme alla food creator Irene Volpe, finalista di MasterChef.

Mostre, tradizioni e laboratori nel centro storico

L’evento proporrà anche numerose esposizioni dedicate alla cultura romagnola, tra cui trattori, auto e biciclette d’epoca, antichi giochi, dimostrazioni dei vecchi mestieri, lavorazioni dal vivo dei maestri fabbri, le tele della storica Stamperia Pascucci di Gambettola e i maestri delle teglie di Montetiffi. In piazza Faberi si terranno inoltre talk-show dedicati al mondo agricolo, mentre per i più piccoli saranno organizzati laboratori creativi.