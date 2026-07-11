Livelli essenziali di sanità: la Regione si colloca al secondo posto

Il commento di De Pascale e Fabi

“Questo riconoscimento conferma la qualità del sistema sanitario pubblico della nostra regione- sottolineano il presidente, Michele de Pascale, e l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-: è il frutto di investimenti costanti e di una precisa scelta politica che mette al centro il diritto alla salute. Ma soprattutto- proseguono- del lavoro quotidiano di migliaia di medici, infermieri e operatori che rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per le nostre comunità, affiancando a professionalità e competenza anche umanità e attenzione alla persona. Tutto questo nonostante il cronico sottofinanziamento della sanità pubblica a livello nazionale, denunciata da tutte le Regioni e che è stato mitigato solo in minima parte dagli ultimi stanziamenti del Governo. L’auspicio- concludono de Pascale e Fabi- è che si apra presto una stagione diversa, dando la possibilità alle Regioni di affrontare le sfide che abbiamo di fronte, come l’invecchiamento della popolazione, il potenziamento della sanità di territorio e l’investimento in prevenzioni e corretti stili di vita”.