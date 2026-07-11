Ecco cosa ha fatto tardare l’esibizione dei droni

Un misterioso contrattempo ha fatto tardare lo spettacolo di droni

Lo spettacolo dei droni è stato un appuntamento affascinante che ha disegnato il cielo della Romagna per la prima volta e lo ha fatto a Cesenatico. L’evento era molto curioso e ha attirato migliaia di persone in piazza Costa. Tutti pronti con il cellulare in mano e il naso all’insù alle 22 quando la voce ha introdotto lo spettacolo facendo salire il volume della musica. Poi tutto fermo. In molti hanno pensato che qualcosa fosse andato storto nell’organizzazione, tutti si chiedevano cosa stesse succedendo.

“Qui torre di controllo”

Lo spettacolo ha tardato il suo inizio di corca 20 minuti. Gli organizzatori hanno comunicato che tutto era sospeso perché a torre di controllo non dava il via libera. I droni infatti, anche se piccoli, in molti casi sono equiparati a degli ultraleggeri. Nessuno si aspettava ciò. È bastato aprire un’app per scoprire che un c130 Hercules, un grosso aereo cargo con 4 eliche stava volando attorno alla base di Pisignano.

Il lieto fine

Appena atterrato, tutto ha ripreso il suo normale scorrimento. Va detto che l’unicità dello spettacolo ha fatto dimenticare il piccolo contrattempo. E forse anche la torre di controllo ha gradito.