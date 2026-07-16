Maltempo a Cesenatico: vento a 120 km/h e alberi abbattuti al parco di Ponente

Il fortunale si abbatte su Cesenatico: raffiche record e danni al Parco di Ponente
Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Cesenatico nella serata di ieri, lasciando dietro di sé una scia di danni e disagi. La perturbazione è stata accompagnata da raffiche di vento straordinarie, che hanno superato i 120 km/h, investendo con forza tutto il territorio comunale.
L’impatto sul patrimonio verde della città è stato significativo, in particolare all’interno del Parco di Ponente, uno dei polmoni verdi più frequentati della località balneare.
Il bilancio dei danni e la messa in sicurezza
Stando alle prime ricognizioni effettuate sul posto, sono ben dieci le alberature che hanno subìto gravi danni o che sono state completamente abbattute dalla furia del vento all’interno del parco.
La macchina dei soccorsi e del ripristino si è attivata immediatamente:
-
Gli operatori di Cesenatico Servizi sono già al lavoro dall’alba di oggi, 16 luglio 2026.
-
Gli interventi prioritari riguardano la rimozione e la messa in sicurezza di tronchi e rami spezzati per ripristinare la piena accessibilità dei viali.
L’appello ai cittadini: massima prudenza
Nonostante il pronto intervento delle squadre di manutenzione, la situazione richiede ancora estrema cautela.
L’amministrazione e i tecnici raccomandano vivamente a tutti i cittadini e ai frequentatori del parco di prestare la massima attenzione durante l’intera giornata di oggi. Il pericolo principale è rappresentato dalla possibile presenza di rami pericolanti ad alta quota, non ancora rimossi o parzialmente spezzati, che potrebbero cadere improvvisamente.