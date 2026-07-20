Cesenatico, malore in piazza Comandini: l’appello dei carabinieri

Nella serata di ieri (domenica 19 luglio), i carabinieri di Cesenatico e i sanitari del 118 sono intervenuti in piazza Comandini per soccorrere un uomo trovato a terra in seguito a un malore.

Secondo quanto emerso, la persona soccorsa è la stessa che alcuni giorni fa era stata vittima di un’aggressione avvenuta.

Nelle ore successive all’intervento sono però comparsi sui social alcuni commenti che parlano di un presunto nuovo pestaggio. Una ricostruzione che, al momento, non trova riscontro negli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine. L’uomo, infatti, non presentava segni riconducibili a un trauma compatibile con un’aggressione.

Per questo motivo i carabinieri di Cesenatico rivolgono un appello alla cittadinanza. Chiunque abbia realmente assistito a un eventuale episodio di violenza e sia quindi testimone diretto dei fatti è invitato a presentarsi in Caserma per riferire quanto visto. Le testimonianze raccolte dagli investigatori possono infatti contribuire ad accertare la verità.

L’invito è quindi a privilegiare la collaborazione con le forze dell’ordine piuttosto che alimentare ricostruzioni non verificate sui social.