“Pastasciutta Antifascista!”, l’appuntamento

L’appuntamento
L’A.N.P.I. di Cesenatico organizza per venerdì 24 luglio alle ore 20:00 presso la casa nel parco di Levante a Cesenatico, “Pastasciutta Antifascista!”.
Il ricordo
La serata di festa nasce per ricordare il 25 luglio 1943 quando la famiglia Cervi dopo 21 anni di dittatura, decise di festeggiare la caduta del fascismo con tutta la Comunità distribuendo il famoso piatto di pasta!.
Menù:
tagliatelle al ragù, acqua, vino, ciambella. Disponibile menù vegetariano.
Info utili
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Contributo di euro 18,00.
Con il contributo di: CGIL, Rete democratica antifascista, con il patrocinio del Comune di Cesenatico.