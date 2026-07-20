Ponte sul Rigossa a Gatteo: fine lavori entro il 31 agosto

Ponte sul Rigossa a Sant’Angelo: il Comune di Gatteo fa chiarezza su tempi e stato dei lavori

Il Comune di Gatteo interviene ufficialmente per fare chiarezza sulle tempistiche di conclusione dei lavori del nuovo ponte sul torrente Rigossa, nella frazione di Sant’Angelo, dopo settimane di voci e illazioni circolate tra i cittadini. Sulla base delle valutazioni della Direzione Lavori, l’Amministrazione Comunale ha reso noto lo stato di avanzamento del cantiere e la data realistica di completamento dell’opera.

Un’opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio

Il nuovo ponte rappresenta il tassello conclusivo di un percorso più ampio dedicato alla messa in sicurezza idraulica di Sant’Angelo, avviato con l’innalzamento e il consolidamento degli argini del torrente Rigossa. I lavori sono stati affidati all’impresa Isofond S.r.l. il 20 ottobre 2025, con un termine complessivo — adempimenti amministrativi inclusi — originariamente fissato al 30 giugno 2026.

Le cause dei ritardi: sottoservizi, bonifica bellica e reti in fibra

Secondo quanto spiegato dal Vicesindaco e Assessore alle Opere Pubbliche, Deniel Casadei, la complessità del cantiere è emersa fin dalle prime fasi, con il ritrovamento di numerosi sottoservizi non censiti o difformi rispetto alla documentazione degli enti gestori. Le interferenze hanno coinvolto reti gas, acquedotto, fognatura in pressione, fibra ottica, telefonia e illuminazione pubblica, imponendo scavi molto più estesi del previsto e la sostituzione non programmata di tratti di rete obsoleti su richiesta di Hera.

A questo si è aggiunta una verifica preventiva per la ricerca di residuati bellici, eseguita il 27 novembre 2025, e una sospensione formale del cantiere disposta dalla Direzione Lavori il 7 gennaio 2026, protrattasi fino al 6 aprile, necessaria per consentire in sicurezza lo spostamento dei sottoservizi interferenti. In questa fase hanno inciso anche i ritardi dei gestori delle reti: FiberCop, nonostante la richiesta formale già inviata a settembre 2025, ha completato l’intervento sulla propria rete solo a giugno 2026.

Difficoltà tecniche impreviste in corso d’opera

Oltre ai sottoservizi, il cantiere ha dovuto fare i conti con ulteriori fattori non prevedibili in fase di progettazione: la perforazione dei micropali ha incontrato trovanti e vecchi strati di fondazione, con una produttività crollata da circa 15 a circa 5 micropali al giorno. Si sono aggiunte nuove prescrizioni del Consorzio di Bonifica arrivate solo in corso d’opera, oltre alla scelta di frazionare alcune lavorazioni per evitare la chiusura totale al traffico delle strade limitrofe, a tutela dei residenti.

La proroga e lo stato attuale del cantiere

Di fronte a questo quadro, l’impresa ha richiesto una proroga dei termini, accolta solo parzialmente dalla Direzione Lavori. Una parte dei ritardi accumulati è già stata recuperata grazie all’incremento di manodopera e turni di lavoro da parte dell’impresa. Lo scorso venerdì è stato eseguito un passaggio chiave del cantiere: il getto della soletta del ponte.

Le nuove date: fine lavori entro il 31 agosto, apertura al traffico a settembre

Secondo la stima del Direttore dei Lavori, l’intervento si concluderà entro il 31 agosto 2026, mentre l’apertura al traffico è prevista entro la prima decade di settembre, tempo necessario per consentire i collaudi e le verifiche previste dalla legge.

Le rassicurazioni dell’Amministrazione ai cittadini e alle attività economiche

Il Vicesindaco Casadei ha sottolineato la consapevolezza dell’Amministrazione rispetto al disagio vissuto dalla cittadinanza, in particolare dalle attività economiche della zona, con cui è attivo un canale di comunicazione dedicato.