La ruota panoramica è al suo posto

La ruota panoramica vittima delle fake news

Nel pomeriggio di oggi, martedì, sono circolate foto sui social e whatsapp con immagini della ruota panoramica distrutta dal maltempo. Niente di più falso. Per fortuna l’attrazione di Piazza Costa è ancora al suo posto perfettamente funzionante nelle giornate di bel tempo.

Fatti vs fake

Le foto della finta catastrofe, sono state realizzate con intelligenza artificiale ed erano particolarmente realistiche al punto che il primo cittadino ha ricevuto una telefonata da un giornalista del Corriere della Sera per chiedere informazioni circa l’accaduto. Il fatto fa riflettere anche sul ruolo del giornalismo e della verifica dei fatti in prima persona. In poche parole, oggi ancor più di poco tempo fa, le testimonianze dirette sono fondamentali. E oggi c’è stata una nuova dimostrazione.