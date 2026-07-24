Spacepony in concerto a Cesenatico: alba psichedelica il 26 luglio

Spacepony in concerto per un’alba psichedelica a Cesenatico

Prosegue la rassegna Concerti all’Alba con un nuovo appuntamento capace di unire musica e suggestione. Domenica 26 luglio, alle ore 6, la spiaggia libera del Circolo Velico, a Ponente (in corrispondenza di via Pian del Carpine), farà da cornice all’esibizione degli Spacepony, band romagnola che porterà il pubblico in un viaggio sonoro tra atmosfere sognanti, psichedelia e sperimentazione. L’evento è a ingresso libero. La direzione artistica, per la Coop. Bagnini di Cesenatico, è a cura di Matteo Razzani.

Un percorso artistico tra sogno e sperimentazione

Attivi dal 2006, gli Spacepony si definiscono una band di romantici sperimentatori, eterni sognatori e polistrumentisti visionari. Nel corso degli anni hanno costruito un’identità musicale originale, sempre alla ricerca di nuovi suoni ed effetti capaci di emozionare, dando vita a un universo sonoro in continua evoluzione.

Le loro influenze spaziano dalle atmosfere sospese e malinconiche di gruppi come Grandaddy, Sparklehorse, Mercury Rev e Flaming Lips fino alle suggestioni psichedeliche delle colonne sonore degli anni Sessanta e Settanta, in un percorso che coniuga nostalgia, immaginazione e ricerca sonora.

In arrivo un nuovo album

Il concerto sarà anche l’occasione per anticipare il ritorno discografico della band. Dopo molti anni di attesa, infatti, gli Spacepony sono pronti a pubblicare un nuovo album, destinato ad aprire un nuovo capitolo del loro percorso artistico e ad ampliare ulteriormente i confini della loro identità musicale, mantenendo intatto lo spirito visionario che li contraddistingue.

La formazione sul palco

Sul palco saliranno Stefano Felcini (voce e chitarre), David Alessandrini (chitarra elettrica e theremin), Francesco Garoia (violino e tastiere), Nicola Serafini (basso) e Andrea Napolitano (batteria). Media partner dell’evento è Radio Studio Delta.

I concerti all’alba sono frutto della collaborazione tra Comune di Cesenatico e Coop. Stabilimenti Balneari di Cesenatico. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Informazioni utili

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico, in via Armellini 18 (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00, festivi esclusi), telefono 0547 79274. Il calendario completo degli eventi è consultabile su teatrocomunalecesenatico.it.