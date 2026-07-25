Alfiero Moretti in coma, indagini in corso

Alfiero Moretti, le sue condizioni

Alfiero Moretti è in coma. L’uomo era stato vittima di un malore i giorni scorsi e fu soccorso dal 118 nei pressi di piazza Comandini per essere trasferito per le cure al Bufalini di Cesena. Dopo i primi accertamemti i sanitari hanno esuso che all’origine del malore vi fossero delle percosse propendendo più per cause fisiologiche. Le sue condizioni sono aggravate dal fatto che ha più problematiche di salute alle quali si sono aggiunte le violenze di almeno due persone che lo avevano colpito in faccia nei giorni precedenti procurandogli visibili tumefazioni.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri di Cesenatico sono a lavoro per ricostruire la giornata precedente al malore che ha colpito Alfiero. Hanno chiamato in caserma almeno due persone per avere un quadro più completo delle ore che hanno preceduto il soccorso avvenuto nella traversa di Viale Roma. In buona sostanza le indagini cercano di far chiarezza su un punto: capire se il malore è avvenuto per cause accidentali. Gli inquirenti sono sulle tracce di almeno due persone sui 20 anni che si sarebbero macchiate di lesioni dei confronti dell’uomo. Si ipotizza anche l’aggravante dei futili motivi visto che l’alterco sarebbe originato per una richiesta di sigarette.

Potenziali sviluppi

Se le condizioni di Alfiero, cosa che nessuno si augura, peggiorassero la situazione delle due persone sotto il faro dei riflettori dell’Arma potrebbe cambiare pesantemente. In caso di decesso infatti il Pm potrebbe richiedere l’autopsia e, se da questa perizia originassero cause legate alle percosse, si passerebbe, con ogni probabilità, dalle lesioni all’omicidio preterintenzionale. Al momento però la cosa che si può fare è sperare che le condizioni di Alfiero migliorino.