Cesenatico, assestamento bilancio: variazione da 3,5 milioni

Assestamento di bilancio a Cesenatico: variazione da oltre 3,5 milioni in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Cesenatico si prepara ad approvare l’assestamento di bilancio nella seduta convocata per giovedì 30 luglio 2026. Il provvedimento porta con sé una variazione complessiva di oltre 3.500.000 euro, che interessa sia la parte corrente sia quella degli investimenti, con interventi che spaziano dalle infrastrutture ai servizi scolastici.

Gli investimenti: dal Ponte del Gatto al Museo della Marineria

La quota più consistente delle risorse in variazione riguarda il capitolo investimenti, con stanziamenti destinati a opere pubbliche e interventi strutturali sul territorio.

Nuovo Ponte del Gatto: 450mila euro per imprevisti e migliorie

La voce più rilevante è quella relativa al nuovo Ponte del Gatto, per cui sono stati stanziati 450.000 euro necessari a coprire costi imprevisti e varianti migliorative al progetto originario. Tra queste rientrano un nuovo ciclo di trattamento marino per le travi d’acciaio e l’aumento del numero dei micropali di fondazione, interventi pensati per rafforzare la struttura.

Luci per le barche storiche del Museo della Marineria

Altri 165.000 euro sono destinati al progetto di illuminazione permanente delle imbarcazioni storiche della sezione galleggiante del Museo della Marineria, che prevede il rifacimento dell’impianto luci a bordo degli scafi.

Scuole e Polizia Locale: gli altri interventi

L’assestamento prevede inoltre 77.000 euro per la sistemazione dei tetti degli edifici scolastici del territorio comunale e 59.000 euro a integrazione del bando regionale ottenuto dal Comando della Polizia Locale, destinati alla nuova camera di sicurezza e all’armeria.

La parte corrente: al centro il settore scolastico

Sul fronte della parte corrente, l’assestamento integra le risorse necessarie a coprire le esigenze della seconda metà dell’anno. Il settore più coinvolto è quello scolastico, con stanziamenti rivolti al trasporto degli alunni, al servizio mensa e ai servizi vari dedicati agli studenti, compresa l’assistenza per la disabilità.

L’approvazione definitiva della manovra è attesa nella seduta consiliare del 30 luglio.