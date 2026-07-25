Cesenatico, cani di salvataggio all’opera: la dimostrazione

La dimostrazione in occasione della giornata di sensibilizzazione
Si è svolta questa mattina, sabato 25 luglio, nella zona di spiaggia libera tra il Bagno Nettuno e il Bagno Italia, un’esibizione dei cani da salvataggio.
La mattinata, organizzata dalla cooperativa bagnini, ha dato dimostrazione ai presenti di ciò che fanno i cani durante il servizio in spiaggia; sono costantemente presenti, durante tutta la stagione estiva, in varie postazioni da Zadina a Villa Marina a Cesenatico, e nella zona della spiaggia libera da Zona Cesarini.
Le dimostrazioni
I cani sono entrati in acqua con la rescue board con sopra i bambini trainati, oltre a dare dimostrazione di come i cani portano a riva un pericolante dall’acqua.
L’occasione è stata propizia per dare il proprio contributo alla giornata di sensibilizzazione sui rischi dell’annegamento una costante sempre presente per chi vigila sulle spiagge.