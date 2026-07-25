Espulso un nigeriano perché irregolare

Attività di controllo e prevenzione sul litorale della riviera

Nell’ottica di fornire un maggior senso di sicurezza alla cittadinanza e ai turisti, gli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico mantengono alta l’attenzione sulla presenza di soggetti irregolari e clandestini sul territorio di competenza. L’obiettivo primario è contrastare tutti quei comportamenti antisociali che possono derivare da situazioni di illegalità. Proprio in questa direzione si inseriscono i risultati ottenuti dall’inizio del mese, durante il quale sono stati rintracciati ed espulsi diversi cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale, in alcuni casi procedendo direttamente con l’accompagnamento alla frontiera.

L’operazione della settimana: rimpatrio dall’Aeroporto di Bologna

Anche nel corso dell’ultima settimana, il personale della Polizia di Stato in servizio a Cesenatico ha portato a termine un nuovo provvedimento di espulsione. Dopo la convalida da parte del Giudice di Pace di Forlì, gli agenti hanno provveduto all’accompagnamento presso la Frontiera Aerea di Bologna di un cittadino straniero irregolare sul territorio italiano.

Il profilo della persona espulsa e la sinergia operativa

Il soggetto destinatario del provvedimento è un cittadino nigeriano di cinquant’anni, già intercettato nei giorni precedenti dalle volanti della Polizia a Cesenatico e destinatario di un primo provvedimento emesso dal Questore di Forlì-Cesena.

L’operazione è stata resa possibile grazie a un lavoro sinergico e coordinato tra gli agenti della Polizia di Stato inviati come rinforzo estivo a Cesenatico e il personale dell’Ufficio Immigrazione (settore espulsioni) della Questura di Forlì – Cesena. Gli uffici si sono adoperati tempestivamente per espletare le procedure burocratiche necessarie, predisporre la documentazione e organizzare il viaggio che ha portato al buon esito dell’effettiva espulsione dall’Italia.