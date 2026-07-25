Nancy torna in mare: il 29 luglio il rilascio della tartaruga marina

Il recupero al largo di Cesenatico

Un’alba speciale all’insegna della tutela del mare e della biodiversità. Mercoledì 29 luglio, alle 5.45, la Fondazione Cetacea libererà Nancy, una tartaruga marina adulta della specie Caretta caretta, presso la spiaggia libera in fondo a viale Canova, a Riccione, proprio di fronte al Centro di Recupero Tartarughe Marine.

La tartaruga era stata recuperata al largo di Cesenatico dopo essere rimasta accidentalmente impigliata in una rete a strascico. Affidata alle cure del Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione, ha affrontato un percorso di riabilitazione che oggi le consente di tornare finalmente nel suo ambiente naturale.

Il rilascio all’alba

Il ritorno in mare avverrà con le prime luci del giorno, il momento ideale per consentire all’animale di riprendere il mare nelle migliori condizioni.

La Fondazione Cetacea invita cittadini, famiglie, turisti e appassionati a partecipare a questo momento, che rappresenta il risultato concreto del lavoro quotidiano svolto da veterinari, biologi, operatori e volontari per la salvaguardia delle tartarughe marine dell’Adriatico.

Colazione e visita al Centro di Recupero

Al termine della liberazione, chi lo desidera potrà raggiungere il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione per condividere una colazione con lo staff e partecipare a una visita guidata della struttura.

Sarà l’occasione per conoscere da vicino le attività di soccorso, cura e riabilitazione delle tartarughe marine. Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro lunedì sera.

In caso di condizioni meteomarine avverse, il rilascio sarà rinviato per garantire la sicurezza e il benessere dell’animale.