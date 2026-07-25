Naufragio della Consolata: una targa in occasione dell’ 80° anniversario. L’inaugurazione

L’anniversario

Questa mattina davanti alla sede del Comitato di Quartiere di Bussecchio a Forlì – insieme al Vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno e al Vescovo di Forlì Livio Corazza – abbiamo inaugurato una targa in occasione dell’80º Anniversario del naufragio della Consolata. Una tragedia che avvenne nelle acque di Cesenatico il 21 luglio 1946 nella quale persero la vita 17 persone tra questi 9 erano bambini.