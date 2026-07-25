Nuova allerta meteo: gialla per temporali

La comunicazione ufficiale riporta quanto segue: “Per domenica 26 luglio sono previsti temporali, localmente di forte intensità con possibili effetti e danni associati che, al mattino, interesseranno prevalentemente la dorsale appenninica e la pianura emiliana occidentale e dal pomeriggio anche quella centro/orientale, con tendenza a rapido esaurimento. Nelle zone interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e del reticolo minore, nonchè localizzati allagamenti in ambito urbano”.