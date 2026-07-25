Papa Leone XIV a Rimini il 22 agosto: come ottenere uno dei 25mila pass

Papa Leone XIV a Rimini: tutte le informazioni per partecipare alla messa del 22 agosto

Manca ormai poco più di tre settimane alla giornata che la diocesi di Rimini attende da mesi: sabato 22 agosto Papa Leone XIV farà visita alla città e alla comunità ecclesiale del territorio. Con l’avvicinarsi della data cresce anche la macchina organizzativa, sostenuta da centinaia di persone che si stanno mettendo a disposizione per accoglienza, sicurezza e assistenza.

Un esercito di volontari da tutta Italia

A oggi si contano già circa 550 adesioni di volontari pronti a garantire i diversi servizi legati all’evento. Non solo riminesi: un centinaio di loro arriva da fuori diocesi, con presenze da diverse regioni tra cui Marche, Lombardia, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Chi fosse ancora interessato a dare una mano può candidarsi tramite il modulo pubblicato online sul sito della diocesi.

Nella serata di venerdì 21 agosto, a partire dalle 21, la chiesa riminese di San Nicolò ospiterà una veglia pensata soprattutto per i più giovani, guidata dal vescovo Nicolò Anselmi e organizzata dall’Ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale. Tra meditazione, arte e momenti di riflessione, dalle 22.30 saranno disponibili anche confessioni, adorazione eucaristica e la cosiddetta “biblioteca vivente”.

Un pensiero speciale per chi vive fragilità

Tra i momenti più attesi della visita c’è quello che si terrà nella Basilica Cattedrale, dove il Pontefice incontrerà da vicino le persone più vulnerabili del territorio: anziani, persone con disabilità, ospiti delle strutture residenziali, detenuti, sacerdoti della Casa del Clero, ragazzi della comunità di San Patrignano e utenti del Pronto Soccorso Sociale di Sant’Aquilina, insieme a religiose clarisse e carmelitane. Un gesto che riecheggia quello di Giovanni Paolo II durante la sua visita del 1982, confermando l’attenzione della Chiesa verso le fragilità.

Come procurarsi il pass per la messa in spiaggia

La celebrazione eucaristica presieduta dal Papa si terrà in piazzale Boscovich e l’accesso sarà regolato tramite pass, con l’area divisa in settori riconoscibili da colori diversi. Oltre ai posti a sedere, in numero limitato, saranno disponibili circa 25mila posti direttamente sull’arenile, dove i partecipanti potranno portare anche piccole sedie pieghevoli.

Durante l’intera manifestazione sarà garantita assistenza costante grazie alla presenza di volontari e personale dedicato, oltre alla distribuzione di acqua tramite bottiglie e le postazioni delle Casine dell’Acqua collocate nell’area dell’evento.

Per chi non ha potuto richiedere il pass tramite la propria parrocchia — inclusi i fedeli di altre diocesi e i turisti presenti in zona — resta comunque possibile prenotare un posto nei settori in spiaggia attraverso un secondo modulo online dedicato. Le richieste individuali arrivate finora sfiorano già quota 1.500.

È stata inoltre allestita un’area riservata alle persone con disabilità presso la Spiaggia Libera Tutti, in prossimità di piazzale Boscovich, con la possibilità di essere accompagnati da una persona di supporto; anche in questo caso la prenotazione avviene tramite modulo online.

I pass destinati ai fedeli provenienti da fuori diocesi potranno essere ritirati venerdì 21 agosto dalle 15 alle 18 e sabato 22 agosto dalle 9 alle 12, presso i locali della parrocchia di San Girolamo, in viale Principe Amedeo.