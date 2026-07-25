Cesenatico, Stand Up Paddle con i cani è realtà: ne parla Fabrizia Pagan

L’attività

“E’ uno sport dove ti isoli. E’molto bello unire il mare e la presenza dei mie cani… durante la prova che ho fatto con loro, erano tranquillissimi e da lì, mi è venuta la voglia di condividere questa passione . Chi più chi meno, siamo spesso frustrati e di corsa e lì, in mezzo al mare, è come se staccassi la spina nel silenzio che sorge. Le persone mi ringraziano per l’ emozione che hanno provato. Sono tante le sensazioni e ti stimola…

L’attività viene svolta in ottemperanza all’ ordinanza balneare del Comune di Cesenatico quindi si esce all’ alba (orario mattutino dei cani fino alle 8.3), 0 al tramonto (la sera dalle 19)” – specifica Fabrizia.

I requisiti

Le persone devono saper nuotare e il cane non deve avere paura dell’acqua;

Le persone e il cane devono godere di buona salute.

Coerentemente a quanto sopra, il primo step prevede che ci sia una telefonata conoscitiva tra me e il padrone del cane.

A tutti i cani fornisco il salvagente: ne ho uno per tutte le taglie!