Cesenatico, Stand Up Paddle con i cani è realtà: ne parla Fabrizia Pagan

Passione sì, ma anche tanta formazione…
La passione per il surf da onda, un amico che produce stand up paddle, le lezioni per essere capace a livello tecnico: e i miei cani? – quello, il pensiero di Fabrizia Pagan del Centro Cinofilo Dogma di Cesenatico.
Gia’ istruttore cinofilo, addestratore ENCI, istruttore di nuoto e in possesso di brevetto di salvataggio, Bicia (questo il soprannome n.d.r.), ha conseguito anche il corso per diventare istruttrice di Sup presso la Sup Italy Academy non appena ha maturato l’idea che quella passione voleva trasferirla ad altri.
“Il mio scopo è far conoscere tutte le nozioni fondamentali per uscire in sicurezza in mare con la tavola da sup e il proprio cane così che pian piano si possa diventare autonomi…”
L’attività
“E’ uno sport dove ti isoli. E’molto bello unire il mare e la presenza dei mie cani… durante la prova che ho fatto con loro, erano tranquillissimi e da lì, mi è venuta la voglia di condividere questa passione . Chi più chi meno, siamo spesso frustrati e di corsa e lì, in mezzo al mare, è come se staccassi la spina nel silenzio che sorge. Le persone mi ringraziano per l’ emozione che hanno provato. Sono tante le sensazioni e ti stimola…
L’attività viene svolta in ottemperanza all’ ordinanza balneare del Comune di Cesenatico quindi si esce all’ alba (orario mattutino dei cani fino alle 8.3), 0 al tramonto (la sera dalle 19)” – specifica Fabrizia.
I requisiti
- Le persone devono saper nuotare e il cane non deve avere paura dell’acqua;
- Le persone e il cane devono godere di buona salute.
Coerentemente a quanto sopra, il primo step prevede che ci sia una telefonata conoscitiva tra me e il padrone del cane.
A tutti i cani fornisco il salvagente: ne ho uno per tutte le taglie!