ACIELOAPERTO Cesena: i Cani e White Lies alla Rocca Malatestiana

ACIELOAPERTO, doppio appuntamento alla Rocca Malatestiana: lunedì i Cani, martedì i White Lies

Domani sera prende il via un doppio appuntamento del festival ACIELOAPERTO sul palco della Rocca Malatestiana di Cesena: lunedì 27 luglio saliranno i Cani, mentre martedì 28 luglio sarà la volta dei White Lies, band londinese tra le più influenti della scena indie rock britannica degli ultimi quindici anni.

I Cani tornano in Romagna dopo dieci anni

Il concerto di lunedì rappresenta l’unica data in Romagna del tour estivo dei Cani, che tornano sui palchi italiani a distanza di dieci anni dall’ultima volta. Il progetto artistico guidato da Niccolò Contessa è stato segnato fin dall’inizio dalla sorpresa: l’album d’esordio, uscito nel 2011, divenne un caso discografico per lo stile che univa cantautorato ed elettropop e per i testi molto attuali, con un approccio indipendente e homemade.

Dopo “Glamour” (2013) e “Aurora” (2016), era seguito un lungo periodo di silenzio che sembrava destinato a non interrompersi più, durante il quale Contessa si è dedicato alla composizione di colonne sonore e alla produzione di dischi per altri artisti, tra cui Tutti Fenomeni, Coez e Testaintasca. Nell’aprile 2025 è arrivato invece “Post Mortem”, nuovo album accolto con grande entusiasmo dal pubblico, tanto da portare al sold out tutte le date del tour autunnale di presentazione.

Gli ultimi biglietti per la serata sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne. Ad aprire il concerto saranno il duo italo-argentino Zara Colombo e il giovane cantautore Marco Fracasia.

White Lies, ritorno sulla scena con “Night Light”

Martedì 28 luglio la Rocca Malatestiana ospiterà l’unico concerto in regione del tour estivo dei White Lies, formazione londinese che torna sulla scena musicale con “Night Light”, settimo album in studio.

Formatisi nel 2007, i White Lies si sono sempre distinti per un sound oscuro, potente e cinematografico. Dal debutto “To Lose My Life…” (2009) fino a “Ritual” (2011), “Big TV” (2013), “Friends” (2016), “Five” (2019) e “As I Try Not To Fall Apart” (2022), la band ha costruito una discografia solida e coerente, conquistando pubblico e critica. “Night Light”, pubblicato il 7 novembre 2025, segna un ritorno a un sound più organico e dinamico, tra chitarre incisive, synth avvolgenti e atmosfere che intrecciano post-punk, rock e sperimentazione.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster, oltre che in cassa la sera dell’evento. Ad aprire la serata saranno il duo dark Satantango e i giovani Asianoia.

I due appuntamenti arrivano dopo un luglio già ricco per il festival, che ha visto il debutto italiano del songwriter Tyler Ballgame l’8 luglio, il matinée sold out di Cosmo al Parco di Ponente di Cesenatico e la serata inaugurale con il live de La Niña.

Il festival ACIELOAPERTO

La rassegna è organizzata dall’associazione culturale RetroPop Live, attiva sul territorio cesenate e romagnolo da oltre quindici anni, e si svolge tra la Rocca Malatestiana di Cesena, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, il Parco Fluviale di Santa Sofia e il Parco di Ponente di Cesenatico. Negli anni il festival ha ospitato artisti come Eels, Franz Ferdinand, Calexico, Black Rebel Motorcycle Club, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi, Lucio Corsi e Gogol Bordello, con il patrocinio dei Comuni di Cesena, San Mauro Pascoli, Santa Sofia e della Regione Emilia-Romagna.

Le porte aprono alle 18.30 e i concerti iniziano alle 19. I biglietti sono acquistabili in prevendita sui circuiti TicketOne e TicketMaster oppure direttamente alla cassa. Per informazioni è attiva l’info line al 339 2140806 o l’indirizzo info@acieloaperto.it, mentre approfondimenti sono disponibili sul sito acieloaperto.it e sulla pagina Facebook “acieloaperto”.