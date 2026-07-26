Festa di San Giacomo a Cesenatico: Messa solenne e corona in mare

Cesenatico, la festa di San Giacomo Apostolo: la Messa solenne e la corona in mare per le vittime del mare

Cesenatico ha celebrato ieri sera il suo patrono, San Giacomo Apostolo, con la tradizionale festa che ogni anno raccoglie la comunità cittadina attorno alla Chiesa di San Giacomo sul Porto Canale.

Una Messa solenne presieduta per la prima volta dall’Arcivescovo

Alle ore 21 si è svolta la celebrazione della Santa Messa solenne, presieduta per la prima volta dall’Arcivescovo della Diocesi di Cesena e Sarsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo. Accanto a lui il parroco don Gian Piero Casadei e numerosi altri presbiteri, in una liturgia che ha visto una partecipazione ampia e sentita da parte dei fedeli.

La processione e il lancio della corona in mare

Al termine della funzione religiosa si è svolta la tradizionale processione con la statua del santo, che ha attraversato le vie del centro affacciate sul Porto Canale. Il momento più simbolico della serata è arrivato con il lancio in acqua di una corona di alloro, gesto compiuto da sua Eccellenza monsignor Caiazzo insieme al Sindaco di Cesenatico, in memoria delle vittime del mare.

Il momento conviviale e il gelato offerto dalla Parrocchia

La festa si è conclusa con il consueto momento di convivialità tra i fedeli intervenuti, allietato dalla degustazione di un gelato offerto dalla Parrocchia, occasione di incontro e socialità che chiude ogni anno la ricorrenza del patrono.

Una serata che ha unito fede, tradizione e comunità, confermando la cura dell’organizzazione e la qualità della liturgia proposta.