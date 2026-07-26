Gatteo, derapate pericolose in rotatoria: fermato dalla Polizia Locale, patente sospesa

Gatteo, derapate pericolose nelle rotatorie: fermato dalla Polizia Locale

Un’auto che da settimane metteva a rischio la sicurezza stradale con manovre spericolate è stata individuata e fermata dagli agenti. Il conducente, un 48enne residente a Cesenatico, viaggiava anche senza cintura di sicurezza: per lui scatta la sospensione della patente.

Settimane di segnalazioni per una BMW grigia

Da tempo i cittadini di Gatteo segnalavano la presenza di una BMW grigia che affrontava le rotatorie del territorio a velocità sostenuta, effettuando derapate tanto spettacolari quanto pericolose per gli altri utenti della strada. Il comportamento aveva già attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, impegnate da tempo nel tentativo di individuare il veicolo responsabile.

Il fermo venerdì mattina sulla rotatoria Italia

A porre fine alla condotta pericolosa è stata la Polizia Locale di Gatteo, venerdì mattina intorno alle 8.30. Una pattuglia impegnata in un posto di controllo lungo la via Nazionale Adriatica è stata attirata dal forte stridio di pneumatici proveniente dalla vicina rotatoria Italia.

Gli agenti hanno individuato immediatamente la BMW grigia mentre affrontava la rotatoria in derapata, prima di dirigersi verso Cesenatico. È bastato alzare la paletta d’ordinanza per intimare l’alt: il veicolo si è fermato pochi istanti dopo.

Cintura non indossata e patente sospesa per sette giorni

Alla guida è stato identificato un cittadino italiano di 48 anni, residente a Cesenatico. Durante il controllo gli agenti hanno accertato che l’uomo viaggiava senza indossare la cintura di sicurezza, violazione sanzionata dall’articolo 172 del Codice della strada. Alla contravvenzione si è aggiunta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per sette giorni.

L’intervento chiude una vicenda che da tempo destava preoccupazione tra i residenti e conferma l’attenzione della Polizia Locale nel contrastare i comportamenti di guida più pericolosi per la sicurezza della circolazione.