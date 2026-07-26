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Incendio a Savignano, fiamme in un campo e cataste di legna

Anna Budini26 Luglio 2026
incendio

Un incendio è divampato nel pomeriggio di sabato 25 luglio, attorno alle 17, in via Madrigale a Savignano sul Rubicone. Le fiamme hanno interessato un campo e alcune cataste di legna presenti nell’area.

Vigili del Fuoco al lavoro

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Savignano sul Rubicone, Bellaria e Cesena, oltre alla squadra boschiva.

I Vigili del Fuoco sono riusciti ad arginare le fiamme e sono attualmente impegnati nelle operazioni di bonifica dell’area. Per lo smassamento del materiale è stato utilizzato anche il supporto degli scavatori del Nucleo Gruppo Operativo Speciale.

Presenti anche i carabinieri

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi di competenza. Non si registrano persone ferite.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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