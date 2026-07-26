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Incidente stradale a Cesena, auto si ribalta in via San Mauro

Anna Budini26 Luglio 2026
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Auto fuori strada e ribaltata

Incidente stradale nella serata di ieri (sabato 25 luglio), intorno alle 21, in via San Mauro a Cesena. Per cause ancora da chiarire, un’autovettura è uscita autonomamente dalla sede stradale, finendo capovolta nel campo adiacente.

Una persona soccorsa e trasportata in ospedale

All’interno del veicolo è rimasta bloccata una persona, soccorsa dai sanitari presenti sul posto e successivamente trasportata all’ospedale di Cesena con politraumi.

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Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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