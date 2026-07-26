Incidente stradale a Cesena, auto si ribalta in via San Mauro

All’interno del veicolo è rimasta bloccata una persona, soccorsa dai sanitari presenti sul posto e successivamente trasportata all’ospedale di Cesena con politraumi.

Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.