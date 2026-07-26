Incidente stradale a Cesena, auto si ribalta in via San Mauro

Auto fuori strada e ribaltata
Incidente stradale nella serata di ieri (sabato 25 luglio), intorno alle 21, in via San Mauro a Cesena. Per cause ancora da chiarire, un’autovettura è uscita autonomamente dalla sede stradale, finendo capovolta nel campo adiacente.
Una persona soccorsa e trasportata in ospedale
All’interno del veicolo è rimasta bloccata una persona, soccorsa dai sanitari presenti sul posto e successivamente trasportata all’ospedale di Cesena con politraumi.
Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.