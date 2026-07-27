Senza biglietto e senza documenti: caos sull’autobus

Proseguono i controlli della Polizia di Stato sulla riviera tra Cesenatico e San Mauro Mare. Nel corso dell’ultimo fine settimana sono stati impiegati 24 equipaggi, effettuati 26 posti di controllo e verificati 128 veicoli, con 360 persone identificate. L’attività, intensificata nel fine settimana per l’aumento della presenza di turisti e residenti, è stata svolta dagli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico con l’obiettivo di garantire la sicurezza sul territorio.

Controlli stradali e sanzioni per le infrazioni

Nel corso dei controlli sono state elevate diverse contravvenzioni nei confronti di automobilisti che non hanno rispettato il Codice della Strada. Le violazioni hanno comportato, in alcuni casi, anche la decurtazione di punti dalla patente.

Tra le infrazioni più frequenti si conferma la manovra di svolta vietata sulla Statale, in prossimità di alcuni esercizi commerciali. Per questa violazione è prevista anche la decurtazione di due punti dalla patente di guida. Si tratta di un tratto frequentemente controllato dalle pattuglie della Polizia di Stato di stanza a Cesenatico, proprio per prevenire e contrastare comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza di automobilisti e motociclisti.

Controlli fuori dai locali e interventi per schiamazzi

Per due notti consecutive le volanti del Presidio di Polizia di Cesenatico sono intervenute a seguito di alcune segnalazioni di residenti e turisti relative a schiamazzi e presunte liti all’esterno di un locale da ballo della zona.

Gli agenti hanno identificato numerosi avventori del locale. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che si trattava principalmente di giovani che, una volta usciti dalla discoteca, avrebbero tenuto comportamenti non consoni all’orario, provocando disturbo.

Intervento su un autobus della linea 94

Nel corso del pattugliamento, una volante del Presidio di Polizia è stata fermata in via Leonardo Da Vinci dall’autista di un autobus del trasporto pubblico regionale in servizio sulla tratta Cesena-Cesenatico.

A bordo del mezzo, un autobus della linea 94, gli addetti al controllo dei titoli di viaggio avevano segnalato la presenza di due passeggeri sprovvisti di regolare biglietto e che si rifiutavano di mostrare i documenti, creando confusione all’interno del mezzo.

L’intervento degli agenti ha permesso di riportare rapidamente la situazione alla calma e di identificare entrambi gli uomini. Il primo ha poi mostrato un permesso di soggiorno in corso di validità, mentre il secondo, già conosciuto dagli agenti del Presidio di Cesenatico, è stato identificato e ricondotto alla calma.

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati sanzionati per il mancato possesso del titolo di viaggio. L’autobus ha quindi potuto riprendere la propria corsa senza ulteriori interruzioni.

Un giovane segnalato per possesso di marijuana

Controlli anche a Gatteo a Mare, dove gli agenti delle volanti hanno verificato gli avventori di due esercizi pubblici, procedendo all’identificazione dei presenti. In uno dei locali è stata riscontrata anche la presenza di alcuni soggetti con precedenti penali.

Nel corso dei quotidiani controlli sul territorio, gli agenti hanno inoltre fermato un 23enne cittadino romeno, residente in Romania e temporaneamente in Italia per un lavoro stagionale in un hotel della zona.

Alla richiesta dei poliziotti di mostrare quanto avesse con sé, il giovane ha consegnato una bustina contenente oltre 3,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, detenuta per uso personale.

La sostanza è stata sequestrata e il 23enne è stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Arresti, rimpatri e denunce nell’ultima settimana

L’attività di controllo della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio piano di verifiche quotidiane sul territorio rivierasco. Nell’ultima settimana i controlli avevano portato anche all’arresto di uno straniero per l’espiazione di una condanna definitiva, al rimpatrio di un cittadino straniero irregolare e alla denuncia di due giovani lombardi per reati legati alla droga e al possesso di armi.

Nei confronti dei due giovani è stato inoltre disposto l’allontanamento dal territorio da parte del Questore di Forlì-Cesena.