Cesena, controlli dei carabinieri nel weekend: tre denunce e due segnalazioni

Nel fine settimana 3 denunce, 2 segnalazioni e 2 sanzioni

Un fine settimana di controlli straordinari quello messo in campo dai carabinieri della Compagnia di Cesena, che con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti hanno intensificato l’attività di prevenzione e repressione dei reati, oltre al controllo della circolazione stradale. I servizi, concentrati soprattutto nelle ore serali e notturne, hanno interessato le zone del territorio considerate più sensibili e le arterie stradali a maggiore frequentazione.

Tre denunce alla Procura di Forlì

L’attività dei militari ha portato alla denuncia di tre persone alla Procura della Repubblica di Forlì. Il primo caso riguarda un uomo trovato in possesso, durante un controllo, di un coltello da cucina di medie dimensioni: per lui è scattata la denuncia per porto di oggetti atti a offendere, mentre l’arma è stata sequestrata.

Il secondo episodio è quello di un automobilista che, fermato per un controllo stradale, non si è arrestato all’alt intimato dai carabinieri, tentando la fuga. Raggiunto e bloccato poco dopo, l’uomo è stato trovato con un coltello a serramanico di medie dimensioni, anch’esso sequestrato penalmente. Nei suoi confronti la denuncia è doppia: per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi e per porto abusivo di armi.

Il terzo caso coinvolge invece un uomo già destinatario, dallo scorso 14 luglio, di un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane per motivi di ordine e sicurezza pubblica. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale in un orario per lui vietato dal provvedimento, violando così l’ordine di allontanamento dai luoghi sottoposti a particolare tutela.

Segnalazioni per droga e sanzioni amministrative

Nel corso degli stessi servizi, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena due giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, dichiarate destinate a uso personale; la sostanza è stata sequestrata in via amministrativa.

È scattata infine una sanzione amministrativa per un uomo e un ragazzo, sorpresi in stato di ubriachezza in un’area della città soggetta a particolare tutela. Per entrambi è stata contestata anche la violazione del codice di convivenza del Comune di Cesena, con conseguente allontanamento dalla zona per le successive 48 ore.