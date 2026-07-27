Gatteo Mare, settimana di musica ed eventi dal 28 luglio al 2 agosto 2026

Gatteo Mare, una settimana tra liscio, folklore e grandi concerti dal 28 luglio al 2 agosto

Gatteo Mare si prepara a una nuova settimana di eventi che intreccia musica, tradizione e spettacolo, con un programma che spazia dal liscio romagnolo al folklore internazionale, passando per il teatro, la gastronomia tipica e le cover band del Rubicone Live.

Il liscio apre la settimana con Moreno il Biondo

Si parte martedì 28 luglio, alle ore 21.30, all’Arena Rubicone con il Liscio Day 2.0, l’appuntamento settimanale dedicato al ballo romagnolo per eccellenza. Sul palco sale Moreno il Biondo, virtuoso del clarinetto e del sassofono e fondatore dell’Orchestra Grande Evento, tra i volti più amati del liscio italiano e legato da radici profonde proprio a Gatteo Mare. La serata è riservata ai possessori di App/Card GMSV abilitata o di Teo Pass/Teo Card.

Mercoledì doppio appuntamento tra street band e disco music

Mercoledì 29 luglio la giornata propone due eventi in contemporanea. Alle 21.00, in Piazza Romagna Mia, i Romagna Street Boys portano in scena un viaggio musicale tra i classici di Secondo Casadei e il liscio romagnolo, reinterpretati con l’energia di una vera street band, con ingresso libero. Alle 21.30, invece, l’Arena Rubicone ospita la Comero’ Disco, la serata dedicata alla disco music e ai balli più scatenati, con cocomero offerto a tutti i partecipanti; anche in questo caso l’accesso è riservato ai possessori di App/Card GMSV abilitata o di Teo Pass/Teo Card.

Teatro e solidarietà con “Rumore”, omaggio a Raffaella Carrà

Giovedì 30 luglio, alle ore 20.30, l’Arena Rubicone ospita “Rumore”, lo spettacolo della compagnia teatrale Tana Liberi Tutti dedicato a Raffaella Carrà, icona del varietà italiano, con un’anteprima curata dagli artisti dell’Associazione Lotus. L’evento, organizzato dall’Associazione Telemaco, sostiene progetti a favore di persone con disabilità: il contributo minimo richiesto è di 8 euro, mentre l’ingresso è gratuito per le persone con disabilità e per i bambini fino a 12 anni.

Venerdì da Teo Beach alle Cantarelle in Piazza

Venerdì 31 luglio è la giornata più densa della settimana. Nel pomeriggio, alle 15.30, il Teo Beach ospita la grande festa per i 20 anni del Gatteo Mare Summer Village, con le mascotte e la merenda a base di biscotTeo, ad accesso riservato ai possessori di App/Card GMSV abilitata o di Teo Pass/Teo Card. In serata, dalle 19.30, Piazza della Libertà torna protagonista con le Cantarelle in Piazza, le frittelle dolci tipiche della cucina povera romagnola, proposte a offerta libera dallo stand gastronomico allestito dall’Associazione Uniti per Gatteo insieme al Centro Auser Giulio Cesare. Dalle 21.30, sempre in Piazza della Libertà, sale sul palco lo spettacolo musicale “Così Così”, con canti e balli degli allievi della CTM Academy, la scuola di canto, teatro e musica di Gatteo Musica; l’ingresso è gratuito.

Il weekend del Festival del Folklore “Marelandia”

Il weekend si apre con un evento di richiamo internazionale: sabato 1 e domenica 2 agosto, dalle ore 21.30, Piazza della Libertà diventa il palcoscenico del Festival del Folklore “Marelandia”, a cura di Blue Diamond Events e Gatteo Mare Summer Village. Un viaggio intorno al mondo attraverso la danza e la musica, con gruppi folk in arrivo da Romania, Lettonia, Ungheria, Serbia, Polonia, Bulgaria, Croazia, Germania, Turchia e dalla Sardegna, protagonisti di due serate di esibizioni, canti e balli a ingresso gratuito.

Il gran finale con il Rubicone Live e i Dejà Vu

A chiudere la settimana, domenica 2 agosto alle ore 21.30, l’Arena Rubicone ospita il Rubicone Live con i Dejà Vu, un energico cocktail di sonorità moderne e ricercate che spazia dai classici della musica italiana fino alla dance più attuale. L’ingresso è libero.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio IAT Gatteo Mare al numero 0547 86083, scrivere a iat@comune.gatteo.fc.it o consultare il sito visitgatteomare.it.