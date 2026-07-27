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Quattro nuovi marescialli dei carabinieri in provincia

Anna Budini27 Luglio 2026
carabinieri

Quattro nuovi marescialli dei carabinieri sono entrati in servizio da alcuni giorni in provincia di Forlì-Cesena. I militari sono stati assegnati a diversi reparti del Comando Provinciale dei carabinieri con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio.

Questa mattina (lunedì 27 luglio) i quattro militari hanno incontrato il Comandante Provinciale dei carabinieri di Forlì, Colonnello Gianluigi Di Pilato.

Nuove forze nelle Stazioni dei carabinieri

I nuovi marescialli sono stati destinati ai reparti che presentavano maggiori necessità di personale, garantendo anche l’avvicendamento con colleghi prossimi a lasciare il servizio attivo o trasferiti in altri territori.

L’obiettivo è continuare a prestare la massima attenzione alle Stazioni dei carabinieri, presidi capillari e punti di riferimento privilegiati per la collettività. La loro presenza sul territorio rappresenta infatti un elemento fondamentale per garantire la necessaria cornice di sicurezza a beneficio dei cittadini.

Le sedi di destinazione

Nel dettaglio, un maresciallo è stato assegnato alla Stazione dei carabinieri di Forlì, uno alla Stazione di Ronco, uno alla Stazione di Forlimpopoli e un altro alla Stazione di Gambettola.

Il nuovo personale andrà così a rafforzare l’organico dei singoli reparti, contribuendo alle attività quotidiane di controllo e presidio del territorio.

Il tredicesimo corso allievi marescialli

L’arrivo dei quattro militari è legato al tredicesimo corso allievi marescialli dei carabinieri, svolto presso la Scuola Marescialli di Firenze.

L’assegnazione dei nuovi militari è frutto della politica di incorporamento attuata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e della successiva ripartizione disposta dal Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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