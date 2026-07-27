Quattro nuovi marescialli dei carabinieri in provincia

Quattro nuovi marescialli dei carabinieri sono entrati in servizio da alcuni giorni in provincia di Forlì-Cesena. I militari sono stati assegnati a diversi reparti del Comando Provinciale dei carabinieri con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio.
Questa mattina (lunedì 27 luglio) i quattro militari hanno incontrato il Comandante Provinciale dei carabinieri di Forlì, Colonnello Gianluigi Di Pilato.
Nuove forze nelle Stazioni dei carabinieri
I nuovi marescialli sono stati destinati ai reparti che presentavano maggiori necessità di personale, garantendo anche l’avvicendamento con colleghi prossimi a lasciare il servizio attivo o trasferiti in altri territori.
L’obiettivo è continuare a prestare la massima attenzione alle Stazioni dei carabinieri, presidi capillari e punti di riferimento privilegiati per la collettività. La loro presenza sul territorio rappresenta infatti un elemento fondamentale per garantire la necessaria cornice di sicurezza a beneficio dei cittadini.
Le sedi di destinazione
Nel dettaglio, un maresciallo è stato assegnato alla Stazione dei carabinieri di Forlì, uno alla Stazione di Ronco, uno alla Stazione di Forlimpopoli e un altro alla Stazione di Gambettola.
Il nuovo personale andrà così a rafforzare l’organico dei singoli reparti, contribuendo alle attività quotidiane di controllo e presidio del territorio.
Il tredicesimo corso allievi marescialli
L’arrivo dei quattro militari è legato al tredicesimo corso allievi marescialli dei carabinieri, svolto presso la Scuola Marescialli di Firenze.
L’assegnazione dei nuovi militari è frutto della politica di incorporamento attuata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e della successiva ripartizione disposta dal Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna.