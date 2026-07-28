La Spagna nel cuore, spettacolo di Lega e Baldoni a San Mauro Pascoli

Alessio Lega e Guido Baldoni raccontano la Guerra Civile spagnola nel Giardino di Casa Pascoli

Mercoledì 29 luglio, alle ore 21.15, il Giardino di Casa Pascoli a San Mauro Pascoli ospita un nuovo appuntamento de Il Giardino della Poesia, la rassegna che intreccia parole, musiche e immagini nei luoghi pascoliani. Protagonisti della serata saranno Alessio Lega, alla chitarra e voce, e Guido Baldoni, alla fisarmonica e voce, con lo spettacolo “La Spagna nel cuore. Un racconto di poesia e di libertà“.

Uno spettacolo dedicato alla Guerra Civile spagnola

Il racconto ripercorre uno dei momenti chiave della storia mondiale: la Guerra Civile spagnola, banco di prova della futura Resistenza europea e della vittoria finale contro il nazifascismo. Un evento che vide la letteratura e la poesia impegnate a dare battaglia contro le tenebre avanzanti, pagando un prezzo altissimo: tra le vittime più insigni figurano i poeti Federico García Lorca e Miguel Hernández, accanto a decine di altri autori coinvolti nella battaglia, da Machado ad Alberti, da Auden ad Aragon, e a centinaia di intellettuali come Orwell, Hemingway, Malraux e Bernanos.

Anche la canzone, come forma di poesia popolare, si mobilitò più di ogni altra espressione artistica: a svegliare le coscienze, ad accompagnare le battaglie, a fare memoria dei vinti.

Alessio Lega e Guido Baldoni sul palco

Attraverso canzoni, poesie e aneddoti, lo spettacolo racconta i momenti salienti di quello snodo cruciale della storia mondiale. A darle voce sono Alessio Lega, narratore e cantautore due volte vincitore del Premio Tenco, che rende musicale e letteraria questa vicenda insieme al fisarmonicista Guido Baldoni.

Informazioni pratiche e maltempo

L’ingresso allo spettacolo è libero. In caso di maltempo l’evento si sposterà alla Sala Gramsci, in via Nenni 2. Nel corso della serata sarà inoltre possibile visitare la casa natale del poeta Giovanni Pascoli. Per informazioni è possibile contattare il numero 376 122 1531.

La rassegna Il Giardino della Poesia

Il Giardino della Poesia è organizzato da Sammauroindustria, che realizza la rassegna in coprogettazione con il Comune di San Mauro Pascoli nell’ambito del palinsesto culturale “L’Estate Sammaurese 2026”. La direzione artistica è curata da Gianfranco Miro Gori. La rassegna si avvale del contributo del Comune di San Mauro Pascoli, della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge regionale 21/2023, e di Romagna Banca e Riviera Banca.