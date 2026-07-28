Cesenatico, arrestato 62enne per truffa aggravata

Cesenatico, i carabinieri rintracciano e arrestano un 62enne condannato per truffa aggravata
I carabinieri della Stazione di Cesenatico hanno arrestato, lo scorso 26 luglio, un uomo di 62 anni, senza fissa dimora, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
L’operazione, condotta dal Comando Provinciale, si è conclusa con l’individuazione del 62enne nei pressi del centro cittadino di Cesenatico, al termine di accertamenti condotti dai militari dell’Arma.
Otto mesi di reclusione da scontare
L’uomo deve scontare la pena residua di 8 mesi di reclusione, conseguente a una condanna emessa nel gennaio 2022 dal Tribunale di Perugia per il reato di truffa aggravata. Rintracciato grazie ad accurati accertamenti dei carabinieri, è stato individuato in una zona centrale della città romagnola, dove probabilmente si trovava senza una dimora fissa.
L’identificazione e il trasferimento in carcere
Una volta completate le procedure di identificazione e le formalità connesse all’esecuzione del provvedimento, il 62enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì. Qui rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena residua stabilita dalla sentenza del Tribunale di Perugia.
L’arresto conferma l’attività di controllo del territorio svolta dalla Stazione Carabinieri di Cesenatico, impegnata nel dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari anche nei confronti di soggetti privi di una residenza stabile sul territorio.