Denis Campitelli a Gatteo con “Barba e capelli”: ultimo Elsinore

A Gatteo Denis Campitelli chiude “Elsinore” con “Barba e capelli”

Si chiude con Denis Campitelli la rassegna Elsinore Attori al Castello: giovedì 30 luglio, alle ore 21.30, il Castello Malatestiano di Gatteo ospita lo spettacolo Barba e capelli, scritto e interpretato dallo stesso Campitelli. La produzione porta la firma di Teatro Due Mondi, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

L’appuntamento è già sold out e rappresenta l’ultimo capitolo della rassegna, che si congeda dal pubblico con un monologo capace di intrecciare ironia, memoria e identità romagnola con una riflessione sul presente.

Una barberia sospesa tra realtà e sogno

La scena è essenziale: una lampada, una vecchia poltrona da barbiere, una mantella, un asciugamano. Dal semi buio emerge un uomo, un barbiere, la cui arte va ben oltre forbici e rasoio. Nella sua bottega si parla, si discute, si osserva il mondo: politica, amore, natura e attualità diventano lo spunto per dissertazioni bizzarre e riflessioni che mescolano leggerezza e profondità.

La lingua utilizzata è quella della Romagna contemporanea, un impasto vivo di dialetto e italiano. La barberia si trasforma così in un rifugio e, allo stesso tempo, in un osservatorio privilegiato sulla comunità: tra clienti, oggetti e musiche, il negozio diventa uno spazio sospeso a metà tra realtà e immaginazione.

Il protagonista Gianpiero Cimatti

Al centro della storia c’è Gianpiero Cimatti, barbiere e uomo di una generazione che ha lottato per cambiare il mondo. Ora che molti dei combattenti di un tempo sembrano essersi arresi alla routine e all’indifferenza, Gianpiero continua a custodire i propri sogni e a non tradire i propri ideali, animando dalla sua piccola bottega l’invocazione a una grande rivoluzione.

Con questo personaggio profondamente romagnolo, Denis Campitelli racconta con il sorriso le inquietudini, le passioni e le contraddizioni di una piccola comunità, trasformando una semplice barberia in un luogo da cui osservare il mondo.

La rassegna Elsinore Attori al Castello

Elsinore Attori al Castello è curata da Sillaba Teatro Parola in collaborazione con il Comune di Gatteo. Lo spettacolo di Campitelli ne rappresenta l’ultimo appuntamento stagionale.

Info e biglietti

La biglietteria al Castello Malatestiano è attiva nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 20. I biglietti sono acquistabili anche su liveticket.

Ingresso intero: 18,00 euro

Ridotto residenti di Gatteo e under 16: 10,00 euro

Per informazioni è possibile scrivere a spettatore@sillaba.org.Ecco l’articolo pronto sopra, con meta title, meta description e slug in cima. Fammi sapere se vuoi qualche modifica al tono o alla lunghezza.