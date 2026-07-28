Festa della Lega a Cervia: arriva Salvini

Torna da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto la tradizionale Festa della Lega Romagna a Cervia-Milano Marittima. L’evento si svolgerà, come di consueto, nel padiglione allestito lungo il canale di Cervia, nell’area della Torre San Michele, e proporrà quattro serate di incontri politici, dibattiti e confronti con esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo del giornalismo.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è l’intervento del segretario della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto per la serata di sabato 1 agosto.

Morrone: “Una festa ricca di ospiti, dibattiti e cultura”

A presentare il programma è stato Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega Romagna.

“Un evento ricchissimo che prevede in ogni serata ospiti di grande rilievo, dibattiti, proposte e cultura, con un filo conduttore qualificante rappresentato dai valori e dagli ideali che da sempre ci caratterizzano come forza politica, aperta al futuro e all’innovazione per rendere il Paese più moderno e competitivo”, ha dichiarato Morrone.

Si parte giovedì con i capigruppo della maggioranza

La manifestazione prenderà il via giovedì 30 luglio alle 20.45 con un confronto che vedrà protagonisti i capigruppo della maggioranza alla Camera: Riccardo Molinari (Lega), Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) ed Enrico Costa (Forza Italia), insieme alla senatrice Mariastella Gelmini, capogruppo al Senato di Noi Moderati.

Alle 21.45 seguirà il confronto tra il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale. Entrambi gli incontri saranno moderati dal giornalista Daniele Capezzone.

Venerdì il confronto tra i sindaci di Treviso e Napoli

La serata di venerdì 31 luglio si aprirà alle 20.30 con i saluti del sindaco di Cervia Mirko Boschetti e del maratoneta romagnolo Lorenzo Lotti.

Seguiranno gli interventi dei deputati della Lega Alberto Gusmeroli e Alberto Di Rubba, mentre alle 21 sarà in programma il confronto tra il sindaco di Treviso Mario Conte e quello di Napoli Gaetano Manfredi.

La serata si concluderà con l’intervento del presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. Modereranno gli incontri Mario Giordano e Lucia Scajola.

Sabato l’intervento di Matteo Salvini

L’appuntamento centrale della Festa sarà sabato 1 agosto.

Alle 20.30 saliranno sul palco Jacopo Morrone e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Alle 21 è previsto il confronto tra la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone e il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto.

Alle 21.30 prenderà quindi la parola Matteo Salvini, segretario della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Domenica chiusura con il ministro Valditara

L’ultima giornata, domenica 2 agosto, si aprirà alle 20.30 con l’intervento del segretario generale dell’UGL Francesco Paolo Capone.

Alle 21 sarà in programma un confronto tra il coordinatore della Lega Giovani Luca Toccalini, il deputato Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra e Souad Sbai, responsabile del Dipartimento Integrazione comunità straniere e Pari opportunità della Lega.

A chiudere la Festa, alle 21.45, sarà il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Le quattro serate si svolgeranno nel padiglione allestito sul canale di Cervia, ai piedi della Torre San Michele, e saranno dedicate ai principali temi dell’attualità politica nazionale e locale.