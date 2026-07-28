Ramo di pino crolla su due auto parcheggiate in viale Carducci

Intorno alle 14.30 un grosso ramo di pino è improvvisamente crollato in viale Carducci di Cesenatico, all’altezza dell’Hotel Miramare, finendo su due auto parcheggiate.

Fortunatamente non si registrano feriti, mentre le due vetture hanno riportato lievi danni.

Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Cesenatico Servizi

Subito dopo la caduta del ramo sono intervenuti una pattuglia della Polizia Locale di Cesenatico, i Vigili del Fuoco e gli operai di Cesenatico Servizi, impegnati nelle operazioni di rimozione dell’albero e di messa in sicurezza dell’area.

L’intervento è stato necessario per eliminare ogni possibile rischio e ripristinare le condizioni di sicurezza lungo uno dei principali viali della città.

Traffico interrotto per consentire la messa in sicurezza

Per consentire le operazioni, viale Carducci è stato temporaneamente chiuso al traffico nel tratto compreso tra il Grand Hotel Da Vinci e il porto.

La circolazione resterà interrotta fino al completamento delle verifiche e della messa in sicurezza dell’albero da parte delle squadre intervenute.