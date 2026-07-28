Casa del Gelso a Bagnarola: il Comune nomina RUP e gruppo di lavoro per il restauro

Casa del Gelso a Bagnarola: definito il team per il restauro conservativo

Prende forma il progetto di recupero della Casa del Gelso, l’edificio comunale di via Almerici a Bagnarola destinato a un intervento di risanamento conservativo e ripristino. Con una determinazione dirigenziale firmata il 27 luglio dalla dirigente del Settore 5 Chiara Benaglia, il Comune di Cesenatico ha ufficialmente individuato il responsabile unico di progetto e l’intero gruppo di lavoro che seguirà i lavori, passaggio necessario per dare avvio operativo all’iniziativa già inserita nel programma triennale delle opere pubbliche.

Chi seguirà il cantiere

Il ruolo di responsabile unico di progetto è stato affidato all’ingegnera Barbara Zignani, affiancata da due collaboratori interni, il dottor Matteo Zerbinati e la ragioniera Rita Ercolani. Sul fronte tecnico-progettuale, l’incarico di progettista e direttore dei lavori è stato assegnato all’ingegner Yuri Bartolini, con la collaborazione dell’architetta Lisa Eugenia Urbini.

La squadra, composta da tecnici e amministrativi dell’ente, è stata scelta in base ai requisiti e alle esperienze maturate, così come previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il decreto legislativo 36 del 2023, che disciplina anche la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche.

L’edificio e il finanziamento

La Casa del Gelso necessitava da tempo di un intervento di recupero. L’atto amministrativo richiama la copertura finanziaria già prevista dal bilancio di previsione 2026/2028 e dal relativo piano esecutivo di gestione approvati dagli organi comunali lo scorso dicembre.

Nel provvedimento si specifica inoltre che, qualora si rendesse necessario coinvolgere ulteriore personale esterno per specifiche lavorazioni, sarà lo stesso RUP a occuparsi direttamente degli affidamenti. L’atto è stato trasmesso a tutti i professionisti individuati ed è stato pubblicato secondo le norme sulla trasparenza amministrativa.