Sant’Angelo Live 2026: Cadillac Ranch in concerto a Gatteo il 29 luglio

Torna “Sant’Angelo Live”: mercoledì 29 luglio sul palco i Cadillac Ranch

Prosegue a Gatteo l’estate di musica dal vivo firmata “Sant’Angelo Live”. Mercoledì 29 luglio, alle ore 21.00, Piazza Fracassi nella frazione di Sant’Angelo ospiterà i Cadillac Ranch, band italiana specializzata in cover country nata nel 2013 e molto seguita dagli appassionati di ballo country e line dance. Il gruppo lo scorso anno si è aggiudicato il Premio “Donato Nassisi” come Miglior Country Cover Band Italiana 2025.

Una serata a ritmo di country

La rassegna, promossa dal Comune di Gatteo, propone per questo appuntamento una serata pensata per gli amanti del genere a stelle e strisce. Ad accompagnare l’esibizione dei Cadillac Ranch sarà l’animazione curata dalla scuola Free to Dance, che coinvolgerà il pubblico nel ballo country direttamente in piazza.

L’ingresso, come per tutte le serate della rassegna, è libero.

Il calendario delle prossime serate

Dopo l’appuntamento del 29 luglio, “Sant’Angelo Live” proseguirà per tutta l’estate con altri quattro concerti in Piazza Fracassi, sempre con inizio alle 21.00: il 5 agosto sarà la volta degli Aironi Bianchi, tribute band dei Nomadi, seguiti il 19 agosto dall’orchestra di folclore romagnolo di Maria Grazia Pasi. Il 26 agosto la cover band Fuori Tempo proporrà un repertorio di musica beat italiana anni ’60 e ’70, con cantarelle per tutti a cura dell’Associazione Vitainsieme, mentre il 2 settembre la rassegna si chiuderà con Margò e un tributo alla musica dance anni ’80, ’90 e 2000.

Per informazioni sono disponibili i contatti della Biblioteca G. Ceccarelli (tel. 0541 932377) e dell’URP del Comune di Gatteo (tel. 0541 935521).