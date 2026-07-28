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Scontro tra auto e scooter sulla Statale Adriatica a Tagliata

Anna Budini28 Luglio 2026
incidente

Incidente nel pomeriggio di oggi (martedì 28 luglio) sulla Statale Adriatica, all’altezza del McDonald’s di Tagliata di Cervia. Per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati.

La dinamica al vaglio

Secondo le prime informazioni raccolte, sembrerebbe che l’automobilista, nell’immettersi sulla Statale Adriatica, non abbia dato la precedenza allo scooter che stava transitando lungo la strada principale.

L’impatto è stato particolarmente violento e il conducente dello scooter è finito a terra.

Sul posto i soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure al motociclista, oltre alle forze dell’ordine che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità.

Traffico rallentato sulla Statale Adriatica

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la Statale Adriatica, in un tratto particolarmente trafficato soprattutto durante la stagione estiva.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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