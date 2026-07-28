Scontro tra auto e scooter sulla Statale Adriatica a Tagliata

Incidente nel pomeriggio di oggi (martedì 28 luglio) sulla Statale Adriatica, all’altezza del McDonald’s di Tagliata di Cervia. Per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati.

La dinamica al vaglio

Secondo le prime informazioni raccolte, sembrerebbe che l’automobilista, nell’immettersi sulla Statale Adriatica, non abbia dato la precedenza allo scooter che stava transitando lungo la strada principale.

L’impatto è stato particolarmente violento e il conducente dello scooter è finito a terra.

Sul posto i soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure al motociclista, oltre alle forze dell’ordine che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità.

Traffico rallentato sulla Statale Adriatica

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la Statale Adriatica, in un tratto particolarmente trafficato soprattutto durante la stagione estiva.